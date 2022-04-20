صعدت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 581 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح خاص، لـ“المال”، أن حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 184 مليار جنيه حتى الآن.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 397مليار جنيه.

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يوم 21 مارس الماضي، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.