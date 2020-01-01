58 مليون جنيه حصيلة أقساط طوكيو مارين فى التأمين البحرى

حققت شركة طوكيو مارين جينرال تكافل – مصر أقساطا تامينية بقيمة 58 مليون جينه بنهاية العام المالى الماضى.

وقال إتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب لـ طوكيو مارين جينرال تكافل – مصر أن شركته حصدت 58 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى .

لفت إلى أن التأمين البحرى للشركة هو أحد أهم الفروع التى تعتمد عليها الشركة ، وأنها حققت 58 مليون جنيه من إجمالى 191 مليون جنيه العام المالى الماضى.

أضاف أن طوكيو مارين جينرال الأكثر تخصصا وإحترافية على مستوى العالم فى هذا الفرع.

250 مقرر خسائر لدى طوكيو مارين على مستوى العالم

وكشف عن وجود 250 مقرر خسائر على مستوى العالم تابعين ل” طوكيو مارين” جينرال العالمية يستطيعون الوصول للحادث من أى مكان بالعالم فى اسرع وقت لمعاينته.

ومن المعروف أن التأمين البحرى يصنف من المخاطر الطبيعية فى غالبية الأحيان لوجود مايسمى بهياج البحر والأنواء البحرية والعواصف لكونها ذات منشأ طبيعى أما مخاطرها فتكون التصادم البحرى أو هجوم القراصنة أو الحرب وهى ذات منشأ ليس بالطبيعى.

التأمين البحرى من الفروع ذات الأقساط المرتفعة

واشار العضو المنتدب لـ طوكيو مارين” إلى أن التامين البحرى تعود أهميته إلى إرتفاع قيمة أقساطه بشكل عام ولشركته بصورة خاصة.

أضاف أن إرتفاع الأقساط بفرع التأمين البحرى يرفع من المساهمة فى الناتج الإجمالى المحلى لضخامة أقساطه والتى ترتبط بالاستقرار وزيادة مستوى التبادل التجارى.

وهناك من المخاطر التى قد تتعرض لها البضاعة على اليابسة سواء فى موانئ التحميل أو التفريغ

أو من خلال الجزء البرى الكامل للرحلة كخطر السرقة وتدهور الشاحنة، أو احتراقها أو انهيار الجسور التى تمر من فوقها أو تصادمها ،أو سرقة البضائع أو أى خطر قد يتحقق أثناء ذلك الجزء البرى المكمل للرحلة ليس مصدرها طبيعيا.

وأوضح أن شركته لديها نمو عالى جدا فى التأمين البحرى المتضمن اجسام السفن والبضائع ثم التأمين الحوادث المتنوعة والطبى.

وأكد على وجود معيد تأمين قوى يعد ظهيرا إستيراتيجيآ لدى طوكيو مارين قادر على سداد اى تعويض تواجهه اى شركة من الشركات بأى دولة من دول العالم التى تنتشر بها .