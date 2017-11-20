58 ألف ميجاوات كهرباء إجمالى الإنتاج أوائل 2019

كشف المهندس محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون شركات إنتاج الكهرباء، أن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية من المرتقب وصوله لنحو 58 ألف ميجاوات مع بداية عام 2019، فى ظل المشروعات القومية التى تنفذ حالياً.

وأضاف النقيب، فى تصريحات لـ«المـال»، أن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حالياً يصل لنحو 37 ألف ميجاوات مقابل متوسط استهلاك يصل لنحو 24 ألفا، موضحاً ان مصر تنفذ قدرات تصل لنحو 20 ألف ميجاوات، تتضمن 14.4 ألف ميجاوات قدرات من مشروعات شركة سيمنس الألمانية.

وأشار إلى أنه من المرتقب أيضاً إضافة نحو 2000 ميجاوات من محطة كهرباء حلوان التى يتم تنفيذها، ومن المقرر بدء إضافة قدراتها خلال 2018، كما ستتم إضافة نحو 1300 ميجاوات موزعة إلى 650 ميجاوات لمحطة كهرباء الوليدية، ومثلها لمحطة كهرباء غرب القاهرة، كما يتم تحويل محطتى غرب دمياط والإسماعيلية إلى الدورة المركبة بقدرة 750 ميجاوات للمحطتين.

وأوضح النقيب أن الطاقات المتجددة ستشارك أيضاً بنحو 2000 ميجاوات من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة عبر المحطات الشمسية، كما ستتم إضافة نحو 500 ميجاوات من مشروعات الرياح التى تنفذها هيئة الطاقة المتجددة، بالاضافة إلى مشروع كهرباء محطة 6 أكتوبر بقدرة 320 ميجاوات، والتى يتم تنفيذها والانتهاء منها خلال 2018.

وكشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء يصل لنحو %17 فى الوقت الحالى نتيجة تهالك بعض الشبكات والأسلاك والكابلات فى المناطق والقرى والسرقات فى بعض المدن والمناطق، موضحاً أن نسبة الفقد تعد مرتفعة، ما يكبد الوزارة مزيدًا من الخسائر.

وأوضح أن النسب العالمية للفقد بالشبكة تتراوح من 16 إلى %20، ولكن الشبكة القومية بالصين يصل الفقد بها إلى %5 نتيجة حداثة الشبكات وارتفاع شبكات الجهد إلى أكثر من 1000 ميجا فولت أمبير، مقارنة بـ500 ميجا فولت أمبير أكثر، وأكبر سعة بالشبكات فى مصر.

وأشار المصدر إلى أن إجمالى الفائض فى الشبكة القومية حالياً يصل لنحو 10 آلاف ميجاوات، نتيجة ما يتم تنفيذه حالياً وأنه من المرتقب أن يرتفع الفائض خلال الصيف المقبل مع دخول بعض وحدات المحطات التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية.

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ كهرباء، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.