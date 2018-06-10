57.7 % نمواً في الحصيلة الجمركية للسيارات بالسويس

أحمد عوض:قفزت الحصيلة الجمركية عبر منفذ السويس، بنسبة 39% مسجلة 124 مليونا و 658 ألفا و 552 جنيها خلال مايو الماضي، مقارنة مع 79 مليون و10 اﻷف و 736 جنيها خلال نفس الفترة من العام السابق.وبين التقرير الصادر عن مصلحة الجمارك، أن حجم واردات السيارات بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعا بنسبة 24.6% لت



أحمد عوض:



قفزت الحصيلة الجمركية عبر منفذ السويس، بنسبة 39% مسجلة 124 مليونا و 658 ألفا و 552 جنيها خلال مايو الماضي، مقارنة مع 79 مليون و10 اﻷف و 736 جنيها خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبين التقرير الصادر عن مصلحة الجمارك، أن حجم واردات السيارات بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعا بنسبة 24.6% لتصل إلي 870 سيارة، مقابل 698 وحدة.

وقدرت الرسوم الضريبية المحصلة عن السيارات السيارات المفرج عنها خلال تلك الفترة بقيمة 62 مليون و 984 ألاف و 170 جنيها، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 56 مليون و 336 ألاف و 282 جنيها، وسجلت قيمة الرسوم الأخرى نحو 5 مليون 257 ألفا و 611 جنيها.

وأرجع مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، نمو الحصيلة الجمركية للسيارات، إلي زيادة حجم الواردات بنسب تتراوح ما بين 20 و25% شهريا، بالإضافة إلي أن الفترة الماضية شهدت زيادة في حجم استيراد السيارات المستعملة من جانب الشركات واﻷفراد، وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع أسعارها ونقص المعروض من تلك الفئات بالسوق المحلية.

تطور الحصيلة الجمركية للسيارات عبر منفذ السويس خلال مايو 2017 – 2018:



مسلسل مايو 2017 مايو 2018 السيارات 698 870 قيمة المركبات 132.707.454 176.819.364 الحصيلة الجمركية 79.010.736 124.658.552

إعداد – المال المصدر: مصلحة الجمارك