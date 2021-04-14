57 مليون يورو مستحقات «سيمبل كامب» عن توريد معدات «تكنولوجيا الأخشاب»

وصول 17 شحنة حتى الآن من إجمالى 21 متعاقد عليها

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن إجمالى قيمة المعدات والآلات الخاصة بمشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب، والتى توردها شركة «سيمبل كامب» الألمانية تبلغ حوالى 57 مليون يورو.

ووفقا لمصدر حكومى فى قطاع البترول، وردت الشركة الألمانية حتى الآن 17 شحنة من معدات المشروع ، من أصل 21 شحنة متفق عليها .

ويتضمن مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب إنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب «إم دى إف» بطاقة تصل إلى 205 آلاف متر مربع سنوياً بمدينة إدكو بالبحيرة، باستثمارات تقدر بنحو 217 مليون يورو، وهو أول مصنع لإنتاجها باستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.

وأوضح المصدر أن الشحنات المتبقية سيتم استلامها تباعا خلال شهر أبريل الجارى.

وتتوزع الاستثمارات الإجمالية للمشروع بين قرض تبلغ قيمته 150مليون يورو، بجانب ما سيتم تدبيره ذاتيا عبر قطاع البترول بمساهمة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، و«سيدبك» و«بتروجت»، ويقود بنك القاهرة تحالفا مصرفيا مع بنكى الأهلى ومصر لتدبير القرض المطلوب.

وأوضح المصدر أن مبلغ 57 مليون دولار يمثل مستحقات «سيمبل كامب» عن توريد المعدات الخاصة بالمشروع فقط ، مشيرا إلى أن لها مستحقات أخرى مقابل أعمال التصميمات الهندسية والتكنولوجية التى تنفذها والإشراف على تركيب المعدات وغيرها من الأعمال الأخرى محل التعاقد مع الشركة بخلاف توريد الآلات والمعدات.

مخاطبة البنوك لصرف الدفعة النهائية منها نهاية الشهر الجارى

وتابع: «عندما تقوم «سيمبل كامب» بتوريد شحنة جديدة من المعدات والآلات، يتم مخاطبة البنوك الممولة للمشروع لصرف جزء من القرض مقابل تلك الشحنة».

وأضاف أن الشركة الألمانية ستتسلم آخر دفعة من مستحقاتها مقابل توريد الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع مع وصول الشحنة الأخيرة خلال أبريل الجارى.

وانفردت «المال» فى يوليو الماضى بنشر موافقة بنك القاهرة على تدبير قرض معبرى بقيمة 66 مليون يورو لصالح مشروع الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، من القرض الأساسى الخاص بمشروعها، لسداد قيمة الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع، بجانب دفعة لشركة بتروجت مقاول التنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن خصم مقابل الشحنات يتم من ذلك القرض المعبرى.

على صعيد تطورات توقيع عقد تخصيص المشروع مع محافظة البحيرة، أكد المصدر أن الشركة تأمل فى توقيع العقد فى أقرب وقت.

وقال إن الأرض واقعيا ملك للمشروع وبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية بالموقع ،ولكن توقيع عقد التخصيص الرسمى مع المحافظة مطلب وضامن أساسى أمام البنوك وسيسمح للشركة بسحب الدفعات الجديدة المتبقية من القرض.

وأضاف أنه رغم جدوى ومساهمة القرض المعبرى فى التعجيل بخطوات تنفيذ المشروع فإنه لابد من الإسراع فى الحصول على باقى قيمة القرض للوفاء بباقى الالتزامات.

ولفت إلى أن شركة بتروجت أنجزت اعمالا كبيرة على أرض المشروع فى وقت قياسى، فيما يخص إرساء القواعد الخرسانية وإنشاء عدة مبانى للإدارة والأمن الصناعى.

يذكر أن تعاقدات إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة وقعت بين المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، وبتروجت المقاول العام للمشروع، و«سيمبل كامب»، خلال معرض «إيجبس 2020».

وأوضح وزير البترول طارق الملا، آنذاك، أن المشروع يعد من أهم المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها ضمن خطتها للتوسع فى صناعة البتروكيماويات، والتى تسهم فى توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات فى السوق المحلية.