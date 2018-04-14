57 عاما.. على افتتاح الصوت والضوء

المال ـ خاص:نظمت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية برئاسة سامح سعد احتفالية كبيرة بإنارة الأهرامات ناحية القادم من الطريق الصحراوى وطريق الفيوم اليوم السبت، بمناسبة مرور سبعة وخمسين عاما على افتتاح مشروع الصوت والضوء إحدى إنجازات مصر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.وصرح سامح سعد أن ال

المال ـ خاص:

نظمت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية برئاسة سامح سعد احتفالية كبيرة بإنارة الأهرامات ناحية القادم من الطريق الصحراوى وطريق الفيوم اليوم السبت، بمناسبة مرور سبعة وخمسين عاما على افتتاح مشروع الصوت والضوء إحدى إنجازات مصر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وصرح سامح سعد أن الصوت والضوء يعد من أهم الإنجازات التى حققها الوزير ثروت عكاشة إثناء توليه وزارة الثقافة فى عهد عبد الناصرحيث جاءت الفكرة عندما شاهد عروض الصوت والضوء فى باريس بقصر فرساي، ومن هنا قرر وسعي ونفذ هذا المشروع وقد وقع الاختيار على الاهرامات حيث وجد ان تاريخ الاهرامات يحكى بروايات كثيره ،وقدقام اكبر نجوم الفرق المسرحية انذاك فى مصر والعالم بتمثيل المشروع باكثر من لغه (العربية _الإنجليزيه_الألمانيه والفرنسية).

وأضاف سعد أنه تم تحضير المشروع وانطلق فى 13 ابريل 1961وقد حضر الرئيس جمال عبد الناصر وبصحبته ولى العهد اليونانى اول عرض للصوت والضوء ومنذ ذلك الوقت وحتى وقتنا هذا يحرص معظم رؤساء وملوك العالم على حضور عروض الصوت والضوء اثناء زيارتهم لمصر.

وأوضح أن أحداث العرض تدور حول قصة كل أثر من خلال مؤثرات بصريه وصوتيه تجمع الماضى مدة العرض ساعه واحدة تقريبا ويتم سرد القصه باكثر من لغه (العربيه- الانجليزيه- اليابانيه- الفرنسيه الايطاليه- الالمانيه- التشيكيه-الروسيه- الصينيه البولنديه- الاسبانيه) كما يتاح سماعات الترجمه الفوريه.

وبعد ذلك تم تنفيذ هذ المشروع فى معبد الكرنك عام 1972 والذي يروي العرض التاريخ الدرامي لطيبه فى جو حالم يعود بالمشاهد الى احداث التاريخ القديم ثم ياتى تنفيذ هذاالعرض بمعبد ابو سمبل والذي يروي قصه رمسيس الثاني ثم فيله حيث المعبد الواقع بقلب جزيره فى النيل والوصول اليه يكون عبر مراكب شراعية واخيرا معبد ادفو بمدينه ادفو والذى يحكي قصه الاله حورس.

فالصوت والضوء مشروع حضاري وثقافي وترفيهي وتوعوى فهو حدوتة لاثار مصر بلغات عديده .