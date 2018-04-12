568.25 مليار جنيه زيادة في ودائع البنوك خلال 2017

سيد بدر سجلت ودائع البنوك زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي بقيمة 568.25 مليار جنيه بزيادة نسبتها 20.58% لتصل إلى 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 2.761 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وخلال العام الماضي جذبت البنوك ودائع ضخمة…

سيد بدر

سجلت ودائع البنوك زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي بقيمة 568.25 مليار جنيه بزيادة نسبتها 20.58% لتصل إلى 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 2.761 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وخلال العام الماضي جذبت البنوك ودائع ضخمة نتيجة طرح أوعية إدخارية بعائد مرتفع وصل إلى 20% و17% في البنوك الحكومية ونحو 17% في البنوك الخاصة خاصة عقب تعويم العملة .

وسجلت الودائع الحكومية لتسجل 516.19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 475.945 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 بزيادة 40.246 مليار جنيه .

بينما سجلت الودائع غير الحكومية بزيادة بنحو 528.004 مليار جنيه خلال العام الماضي لتصل إلى 2.813 تريليون جنيه مقابل 2.285 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

