أرباح مصر المقاصة تنمو %62.3 لتسجل 561 مليون جنيه بنهاية 2020

واصلت شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى تحقيق قفزات فى صافى أرباحها، لتسجل صافى ربح بقيمة 561.2 مليون جنيه خلال العام الماضى مقابل 345.6 مليون فى عام 2019 بنسبة نمو %62.3 مستفيدة من ارتفاع إيرادات الودائع والحسابات الجارية.

واطلعت “المال” على نسخة من القوائم المالية لمصر المقاصة والتى أظهرت تحقيق الشركة ارتفاعا لافتا فى إيراد العوائد ليصل إلى 587.6 مليون جنيه فى عام 2020 مقابل 365.7 مليون جنيه فى عام 2019، وإيرادات الاستثمارات لتقارب 307 ملايين جنيه مقابل 134.3 مليون.

وعلى الجانب الأخر عانت الشركة من انخفاض إيراد الخدمات ليبلغ 180.9 مليون جنيه مقابل 209.6 مليون، كما ارتفعت قيمة الضرائب لتسجل 170.8 مليون جنيه مقابل 80.2 مليون، وبالمثل ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية لتبلغ 144.9 مليون جنيه مقابل 123.4 مليون، وجاءت الزيادة الفعلية فى بنود الدعاية والتبرعات والأجور.

وبلغ صافى ربح نشاط الإيداع والقيد المركزى فى عام 2020 نحو 514.9 مليون جنيه مقارنة مع 303.9 مليون فى عام 2019.

وارتفعت قيمة نصيب السهم فى الأرباح بنهاية العام الماضى لتبلغ 112.79جنيه مقابل 58.96 جنيه فى عام 2019 كما ارتفع إجمالى قيمة الالتزامات وحقوق الملكية لدى الشركة لتقارب مليار جنيه مقابل 757 مليونا فى 2019.

فى سياق متصل، وجه مجلس إدارة شركة مصر المقاصة الدعوة للمساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 4 يوليو المقبل، بهدف اعتماد النظام الأساسى للشركة فى ضوء التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية شهر مارس الماضى بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 إلى 9 فقط.

وستناقش الجمعية العمومية تقريرا من الإدارة التنفيذية بمقترح فصل استثمارات المقاصة العقارية فى شركة منفصلة، حيث أظهرت القوائم المالية أن إجمالى الاستثمارات العقارية فى الشركة بلغ 197 مليون جنيه بنهاية 2020 فيما وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لنحو 120 مليونا.

ومن المخطط أن تناقش الجمعية العمومية غير العادية عدة بنود مهمة، أبرزها تقرير الإجراءات التصحيحة التى إتخذتها الشركة نتيجة تفتيش “الرقابة المالية”، وتقرير بما تم إتخاذه من إجراءات قانونية لاستيداء حقوق الشركة تجاه أطراف عقود المعاوضة والمخالفات القانونية، بجانب مناقشة تقرير عن موقف نشاط التوقيع الإلكترونى.

وتشمل بنود أعمال الجمعية تقريرا منفصلا عن موقف مديونية شركة المقاصة سبورت، بخلاف تقرير عن النشاط الفندقى “مبنى لاند مارك التجمع” والذى شهد تراجعا فى الإيرادات خلال 2020 وأيضا مناقشة موقف مشروع مبنى الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدما بينت القوائم أن قيمة الأرض بلغت 90 مليون جنيه تم سداد 67 منها وهناك أقساط متبقية.

ومن ضمن بنود الجمعية مناقشة مذكرة بشأن تحديد منحة وفاة وبعض المزايا لأسرة الراحل خالد عبدالرحمن العضو المنتدب للمقاصة والذى وافته المنية منذ عدة أشهر.

وحققت مصر المقاصة خلال عام 2018 صافى ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليونا خلال 2017 بنسبة نمو %24.

وخلال العام قبل الماضى، وافقت عمومية المقاصة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 جنيهًا للسهم، بإجمالى 135 مليونا، إضافة إلى توزيع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية- أعضاء الإيداع المركزى- بنسبة 45%