5605 حجاج يغادرون ميناء نويبع

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إن ميناء نويبع يستعد اليوم، لاستقبال العبارة “سينا” و على متنها 331 راكبا و 6 برادات و 8 تريلات و 10 سيارات و 3 “باص جيت”، فيما تغادر العبارة “برنسيسة” و على متنها 439 حاجا و 10 باصات حج .

وكان الميناء شهد أمس، استقبال السفينتين “سينا” و “برنسيسة” و على متنهما 554 راكبا و 19 برادا و 11 تريلا و 9 سيارات، و غادرت السفينتان “سينا” و “برنسيسة” و على متنهما 258 راكبا منهم 118 حاجا و 3 باصات حج و 23 برادا و 19 تريلات و 17 سيارة و باص جيت .

و أشار “يوسف” إلى أن الميناء شهد حتى اليوم، توديع 5605 حجاج، و 130 باص حج على متن العبارتين “برنسيسة” و “سينا” من خلال رحلات مكوكية .