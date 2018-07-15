560 مليونا قيمة مشروعات تنفذها سوهاج الجديدة العام الحالي

محمود زكيقال المهندس علاء عبدالله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن ميزانية العام المالي الحالي 2018- 2019 بلغت 560 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز حقق نسبة نجاح بمشروعات العام المالي الماضي 2017-2018 تجاوزت 105%.وأضاف عبد الله في تصريحاته لـ"المال" أن ميزانية العام المالي الحالي ست

محمود زكي

قال المهندس علاء عبدالله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن ميزانية العام المالي الحالي 2018- 2019 بلغت 560 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز حقق نسبة نجاح بمشروعات العام المالي الماضي 2017-2018 تجاوزت 105%.

وأضاف عبد الله في تصريحاته لـ”المال” أن ميزانية العام المالي الحالي ستذهب أغلبها إلى أعمال ترفيق الأراضي للأفراد سواء كانت أراضي إسكان اجتماعي أو إسكان متميز أو أكثر تميزًا، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تزيد بقيمة 90 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضي.

وأوضح عبدالله أن تم إسناد تنفيذ آبار مياة وذلك لري طريق المطار وكذلك الطريق المزدوج بالمدينة حيث تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 41 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام من بدء التنفيذ.

وأوضح أنه تم الفتح الفني لتنفيذ خطين لمياة الشرب بقدرة 800 ملم، وذلك في منطقة التوسعات بالمدينة إذ يتجاوز تنفيذ ذلك المشروع 100 مليون جنيه على أن يتم الإنتهاء منه خلال عام من بدء التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع في مرحلة الفتح المالي وجار إسناد المشروع خلال الفترة القادمة.

وأضاف نائب رئيس الجهاز أن هناك عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة خلال الفترة الحالية إذ تتمثل تلك المشروعات في تنفيذ سوق تجاري مصغر بعدد ثلاث محلات، وذلك بمنطقة ٥٠ عمارة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات جهد منخفض ومتوسط لمنطقة النوادي والترفيه.

وأوضح أنه من ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا أعمال المسطحات الخضراء ببعض مناطق المدينة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسير وفقَا للجدول الزمني الموضوع المشروعات خلال العام المالي الحالي.

ولفت إلى أنه جار تنفيذ أعمال رصف الطرق وأعمال الأسفلت للحي السابع بمنطقة 32 فدانا، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع حوالي 9 أشهر ومن المتوقع الانتهاء منها فبراير القادم.

وأكد أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 6250 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 850 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة قام باستلام تلك الوحدات من المقاولين.

ولفت إلى أن تنفيذ تلك المشروع إستغرق حوالي عامين على أن يتم البدء في تسليم الوحدات للمواطنين تباعا ووفقًا لجوابات التخصيص من جانب بنك التعمير والإسكان.