استثمار

555 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى خلال 10 شهور

بحجم 764 ألف طن
أحمد اللاهوني 1:46 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 1:46 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى 764 ألف طن ما قيمته 555 مليون دولار خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى «من سبتمبر إلى نهاية يونيو» 2020/2021.

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

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ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

يشار إلى أن صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 ارتفعت بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

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الصادرات الزراعية
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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