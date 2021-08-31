555 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى خلال 10 شهور

سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى 764 ألف طن ما قيمته 555 مليون دولار خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى «من سبتمبر إلى نهاية يونيو» 2020/2021.

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

يشار إلى أن صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 ارتفعت بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.