550 مليون جنيه تعاقدات مرتقبة للمعرض الدولى للتبريد والتكييف والعزل الحرارى

محمد ريحانيستهدف المعرض الدولى للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحرارى والطاقة، تحقيق تعاقدات بقيمة 550 مليون جنيه الذى تنطلق فعالياته غدا ولمدة 3 أيام.وقال مهدى محمد، مدير عام شركة «كايرو إكسبو» المنظمة للمعرض، إن عدد الشركات المشاركة فى المعرض خلال دورته الثالثة يتجاوز 100 شر

محمد ريحان

يستهدف المعرض الدولى للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحرارى والطاقة، تحقيق تعاقدات بقيمة 550 مليون جنيه الذى تنطلق فعالياته غدا ولمدة 3 أيام.

وقال مهدى محمد، مدير عام شركة «كايرو إكسبو» المنظمة للمعرض، إن عدد الشركات المشاركة فى المعرض خلال دورته الثالثة يتجاوز 100 شركة محلية وأجنبية، ويضم للمرة الأولى أجنحة دولية من الصين وغيرها، وعدد كبير من الزائرين الدوليين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس خالد فهمى، وزير البيئة، سيشهدان انطلاق الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر.

وتتمثل أنشطة الشركات فى مجالات متخصصة فى العزل الحرارى الطاقة والتهوية والتبريد والتكييف المركزى، وأنظمة التحكم وأنظمة الطاقة ونظم الحماية والمراوح وقطع الغيار، ووحدات المناولة وصناعات مغذية ومكملة.

وأوضح أن أبرز الشركات المتواجدة تتمثل في شركات طيبة المنزلاوي جروب وسامسونج وال جي وشنايدراليكتريك بالإضافة الي شركات أوميجا للتبريد وزمزم . وانترناشيونال كول سنتر وصناعات همام وادفانسيسز والأندلسية وتوتال ايجيبت والشركة العالمية للصوف الصخرى (روكال) وماج جروب والدلتا للإنشاء والتصنيع ووكلاء لأكبر ماركات التكييفات، شارب، ميراكو كاريير، جرى، ال جى، بالاضافة الى نخبه كبري من الشركات المتخصصة فى المجال.

وتتضمن فاعليات المعرض، عددا من الندوات والجلسات النقاشية على هامش المعرض، و التى تبحث الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها والاطلاع على التجارب الدولية، وأحدث النظم العالمية فى هذا القطاع الصناعى المهم.