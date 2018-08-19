55.4 مليون جنيه عائدات بريليانس البافارية في النصف الأول

أحمد شوقيبلغت إيرادات شركة بريليانس البافارية من طراز V3 نحو 55.4 مليون جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن بريليانس V3 قد باعت 213 وحدة خلال النصف الأول من 2018 بمتوسط سعر يبلغ نحو 260 ألف جنيه للسيارة.واستحوذت السيارة على حصة سوقية قار

أحمد شوقي

بلغت إيرادات شركة بريليانس البافارية من طراز V3 نحو 55.4 مليون جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن بريليانس V3 قد باعت 213 وحدة خلال النصف الأول من 2018 بمتوسط سعر يبلغ نحو 260 ألف جنيه للسيارة.

واستحوذت السيارة على حصة سوقية قاربت 3% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بما يمثل نحو 0.4% من مبيعات السيارات الملاكي.

يذكر أن بريليانس البافارية قد طرحت سيارتها الصينية V3 خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث بلغت مبيعاتها خلال هذه الفترة 152 سيارة.

ووفق أميك فإن أداء السيارة غير ثابت خلال الأشهر الستة الأولى من 2018؛ فقد سجلت السيارة 34 وحدة خلال يناير ثم ارتفعت مبيعاتها إلى 63 وحدة في فبراير و79 وحدة بمارس لكنها انحدرت بشكل كبير خلال أبريل لتسجل 19 وحدة ثم هوت خلال مايو إلى 14 وحدة وخلال يونيو الماضي إلى 4 سيارات فقط.