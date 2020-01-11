55 مسرحية في تصفيات «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» (صور)

تقام فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» في الفترة من 1 إبريل إلي 7 إبريل المقبل بمشاركة 55 مسرحية ويقدم بالمهرجان ثلاثة مسابقات وهي :المسابقة الكبري، ومسابقة المونودراما ، و مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية .

وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة المخرج المسرحي مازن الغرباوي عن اختيار 81 عرضا مسرحيا في التصفية النهائية لاختيار المسرحيات التي ستشارك في الدورة المقبلة من المهرجان لفروع المسابقات الثلاثة

وكان 350 عرضا مسرحيا تقدموا للمشاركة ،تم تصفيتها من قبل لجنة المشاهدة إلي 81 عرضا ، منها 45 عرضا مقدمة من دول أجنبية وعربية، و36 عرضا مصريا لتشارك القائمة المختارة من تلك العروض في ثلاث مسابقات بالدورة الخاممسة .

و لجنة مشاهدة العروض بالمهرجان تواصل عملها

وتواصل حاليا لجنة المشاهدة بالمهرجان أعمالها لتختار القائمة النهائية والتي تتكون من المخرجة كريمة بدير والفنان طارق صبري والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسرعلام والسينوغرافي محمود صبري.

تنافس 30 مسرحية مصرية و 25 مسرحية عربية وأجنبية بمسابقة العروض الكبري

العروض المصرية

العروض العربية والأجنبية

تتنافس 30 مسرحية مصرية و25 مسرحية عربية وأجنبية بمسابقة العروض الكبري ، من العروض المختارة في التصفية الحالية في المسابقة من مصر عروض منها “انتظار” و”أغنية الموت” و”القطة العميا” و “نزهة في ارض المعركة” و”حذاء مثقوب تحت المطر” .

أما العروض الدولية والعربية فمن العراق عرض “هاملت 1983” ، و من السعودية “خارج الصندوق” ، ومن الكويت “درس” ، ومن سلطنة عمان “درويش” ، ومن الإمارات “لير ملك النحاتين” ، ومن الأردن “هذيانات شكسبيرية” ، ومن تونس “اسم الأب” ، ومن ألمانيا “الجمال قد وصل” ومن روسيا ” s-quark “، ومن إسبانيا ” rosita ” ،ومن بولندا ” we “،ومن كوريا الجنوبية ” patriot of 1919″

و13 مسرحية مونودراما تنتظر التصفيات

عروض مسابقة المونودراما

تم اختيار 13 مسرحية مونودراما سيتم تصفيتها والإعلان عن القائمة النهائية للتنافس بالمهرجان، من بينهم ثلاثة مسرحيات من مصر و10 مسرحيات من دول أخري ، من هذه العروض من شيلي ” witty point” ومن المكسيك ” women fish ” ومن الكويت ” الضحاك ” ومن اوكرانيا ” وهم ” ومن مصر ” الطريقة المضمونة للتخلص من البقع ”

عروض مسرح الشارع : 13 مسرحية منهم ثلاثة مصرية

عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية

أما عدد المسرحيات بمسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية ففقد بلغ 13 مسرحية أيضا ، ومن بينها ثلاثة مسرحيات مصرية وعشرة مسرحيات لفرق أخري ومن هذه المسرحيات من مصر “رحلة سعيدة” ومن الجزائر ” الجار ” ومن العراق” قطرة” ومن ليبيا” زيارة ذات مساء ” ومن سويسرا ” romeo romeo “

صبحي و أيوب يتوليان إدارة المهرجان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ وتترأسه شرفيا الفنانة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي،ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.