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55 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «هيونداي» بمبادرة الإحلال خلال أكتوبر

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تقدم «إلنترا HD» بأسعار تبدأ من 375.2 ألف جنيه

55 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «هيونداي» بمبادرة الإحلال خلال أكتوبر
أحمد عوض

أحمد عوض

12:42 ص, الأربعاء, 19 أكتوبر 22

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن ارتفاع أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB، وإلنترا HD»- المشاركة في مبادرة الإحلال- بقيمة تتراوح بين 33 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة منها خلال أكتوبر الحالي.

أسعار هيونداي أكسنت RB في مبادرة إحلال السيارات

شهدت أسعار طرازات هيونداي أكسنت RB المشاركة- في مبادرة إحلال السيارات- ارتفاعًا بنحو 33 ألف جنيه لمختلف الفئات وفقًا للموقع الرسمي لمبادرة الإحلال.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار هيونداى أكسنت RB في مبادرة الإحلال:

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
GL295.2328.233
SR305.2338.233
DAB ABS315.2348.233
DAB PIUS325.2358.233
Hig line335.2368.233
القيمة بالأف جنيه

وينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أسعار هيونداي إلنترا HD في مبادرة إحلال السيارات

كشف الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن زيادة أسعار طرازات هيونداي إلنترا HD المشاركة في المبادرة، بقيمة تصل إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار سيارات هيونداى إلنترا HD في مبادرة الإحلال:

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
GL325.2375.250
SR332.2385.253
DAB ABS345.2395.250
Hig line350.2405.255
القيمة بالأف جنيه

وتنتمي هيونداي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

أحمد عوض

أحمد عوض

12:42 ص, الأربعاء, 19 أكتوبر 22