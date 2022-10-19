55 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «هيونداي» بمبادرة الإحلال خلال أكتوبر

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن ارتفاع أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB، وإلنترا HD»- المشاركة في مبادرة الإحلال- بقيمة تتراوح بين 33 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة منها خلال أكتوبر الحالي.

أسعار هيونداي أكسنت RB في مبادرة إحلال السيارات

شهدت أسعار طرازات هيونداي أكسنت RB المشاركة- في مبادرة إحلال السيارات- ارتفاعًا بنحو 33 ألف جنيه لمختلف الفئات وفقًا للموقع الرسمي لمبادرة الإحلال.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار هيونداى أكسنت RB في مبادرة الإحلال:

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات GL 295.2 328.2 33 SR 305.2 338.2 33 DAB ABS 315.2 348.2 33 DAB PIUS 325.2 358.2 33 Hig line 335.2 368.2 33 القيمة بالأف جنيه

وينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أسعار هيونداي إلنترا HD في مبادرة إحلال السيارات

كشف الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن زيادة أسعار طرازات هيونداي إلنترا HD المشاركة في المبادرة، بقيمة تصل إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار سيارات هيونداى إلنترا HD في مبادرة الإحلال:

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات GL 325.2 375.2 50 SR 332.2 385.2 53 DAB ABS 345.2 395.2 50 Hig line 350.2 405.2 55 القيمة بالأف جنيه

وتنتمي هيونداي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.