55 ألف جنيه أعلى سعر للمتر بمزاد بيع 12 محلًا بالشروق

رضوى عبد الرازق انتهى جهاز مدينة الشروق، من بيع 12 محلاً تجارياً بالمزاد العلنى -الأحد الماضى- بأسعار تراوحت بين 47 إلى 55 ألف جنيه للمتر. وتقع المحال بمنطقتى الإسكان الاجتماعى -الواجهة الشرقية والخدمات المسقبلية- ويبلغ عدد المحال التى تقع بمنطقة…

رضوى عبد الرازق

انتهى جهاز مدينة الشروق، من بيع 12 محلاً تجارياً بالمزاد العلنى -الأحد الماضى- بأسعار تراوحت بين 47 إلى 55 ألف جنيه للمتر.

وتقع المحال بمنطقتى الإسكان الاجتماعى -الواجهة الشرقية والخدمات المسقبلية- ويبلغ عدد المحال التى تقع بمنطقة الإسكان الاجتماعى 7، وهى الأنشطة سوبر ماركت وخضر وفاكهة وكافتيريا وكتبة وأدوات منزلية وأسماك ومطعم بمساحات تبدأ من 9.75 إلى 31 مترًا.

ويبلغ عدد المحال التى تقع بمنطقة الخدمات المستقبلية 5 لأنشطة مطعم، كافيتريا، سوبر ماركت، حدايد وبويات، مخبز بمساحات بين 18 إلى 30 مترًا.

ويستعد الجهاز لعقد مزاداً آخر، الثلاثاء المقبل، لبيع وحدات إدارية ومهنية بإجمالى 14 وحدة.