55ْ % زيادة بأعداد الوفود السياحية في سبتمبر

محمود محسن تراجعت أعداد الوفود السياحية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بسابقه بنسبة 10.6%، حيث بلغت الأعداد 732.7 ألف سائح في سبتمبر، ولكن ارتفعت الأعداد مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 54.9%. وتصدرت ألمانيا والسعودية وأوكرانيا الدول في أعداد السائحين، حيث بلغت على التوالي (115315 ألف سائح،

محمود محسن

تراجعت أعداد الوفود السياحية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بسابقه بنسبة 10.6%، حيث بلغت الأعداد 732.7 ألف سائح في سبتمبر، ولكن ارتفعت الأعداد مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 54.9%.

وتصدرت ألمانيا والسعودية وأوكرانيا الدول في أعداد السائحين، حيث بلغت على التوالي (115315 ألف سائح، 56055، 45548).

يشار إلى أن أكثر الدول العربية إيفادا كانت السعودية وليبيا السودان والأردن (56055، 40173، 28705، 27725)، فيما كانت ألمانيا وإسرائيل والمملكة المتحدة أعلى إيفادا بالنسبة لأوروبا الغربية (115315، 34386، 33666)، في حين كانت أوكرانيا والتشيك وبولندا أكثر الدول إيفادا لأوروبا الشرقية (45548، 28405، 17791).

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد السائحين من دول العالم بلغ 732.7 ألف سائح خلال شهر سبتمبر 2017، مقارنة بعدد 819.6 ألف لأغسطس 2017، بنسبة انخفاض قدرها 10.6%، مقابل 473 ألف سبتمبر 2016، بنسبة زيادة قدرها 54.9%، وكانت أوروبا الغربية أكثر المناطق بنسبة 35.4%، ويليها الشرق الأوسط 26.2%، ثم أوروبا الشرقية 20.3%، ثم أفريقيا بنسبة 7.6%.

وبالمقارنة بشهر سبتمبر 2016 كانت الزيادة في عدد السائحين الوافدين 259.7 ألف سائح بنسبة 54.9%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، تليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

وأشار المركزي إلى أن عدد السائحين المغادرين بلغ 763.4 ألف سائح خلال شهر سبتمبر 2017، مقارنة بـ 858.4 ألف لشهر أغسطس 2017، بنسبة انخفاض قدرها 11.1%، مقابل 513.3 ألف سائح خلال شهر سبتمبر 2016، بنسبة زيادة قدرها 48.7%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد السائحين المغادرين بنسبة 36.2%، يليها الشرق الأوسط 29.6%، أوروبا الشرقية 19.3%، ثم أفريقيا بنسبة 5.1%.

وبالمقارنة بشهر سبتمبر 2016 كانت الزيادة في عدد السائحين المغادرين 250.1 ألف بنسبة 48.7%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، وتليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.

ولفت الجهاز إلى أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 9.6 مليون ليلة خلال سبتمبر 2017، مقارنة بعدد 10.9 مليون ليلة لأغسطس 2017، بنسبة انخفاض قدرها 11.6%، مقابل 3.1 مليون ليلة خلال سبتمبر 2016، بنسبة زيادة قدرها 211.5%، وكان للشرق الأوسط النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 35%، تليها أوروبا الغربية بنسبة 33.3%، ثم أوروبا الشرقية 13.8% وأفريقيا بنسبة 7.1%.

وبالمقارنة بسبتمبر 2016 كانت الزيادة في عدد الليالي 6.5 مليون ليلة بنسبة 211.5%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فيها، يليها الشرق الأوسط، ثم أوروبا الشرقية.

وأضاف الجهاز المركزي أن عدد السائحين من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 280.3 ألف سبتمبر 2017، مقارنة بـ 312.1 ألف سائح أغسطس 2017، بنسبة انخفاض قدرها 10.2%، مقابل 134.3 ألف فى سبتمبر 2016، بنسبة زيادة قدرها 108.7%، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة 41.1%، تليها التشيك 10.1%، والمملكة المتحدة بنسبة 8.7%.

وأوضح المركزي أن عدد الليالي التى قضاها السائحون المغادرون من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 3.5 مليون ليلة خلال سبتمبر 2017، مقارنة بعدد 3.9 مليون خلال أغسطس 2017، بنسبة انخفاض قدرها 10.2%، مقابل 909 ألف ليلة خلال سبتمبر 2016، بنسبة زيادة قدرها 288.6%، وكانت لألمانيا النصيب الأكبر في عدد الليالي بنسبة 35.6%، وتليها إيطاليا بنسبة 12.5%، ثم المملكة المتحدة 10.7%.