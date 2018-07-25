547 مليون دولار صادرات الحديد في 6 أشهر

المرسي عزتقال تقرير حديث للمجلس التصديري لمواد البناء إن إجمالي صادرات الحديد بلغ 574 مليون دولار بنسبة زيادة 13% عن الفترة المقابلة من عام 2017.وأضاف التقرير أن صادرات الحديد بلغت بالجنيه المصري 9 مليار و724 مليون جنيه في الفترة بين يناير إلي يونيو من العام الجاري.وأشار التقرير إلى أن أ

المرسي عزت



قال تقرير حديث للمجلس التصديري لمواد البناء إن إجمالي صادرات الحديد بلغ 574 مليون دولار بنسبة زيادة 13% عن الفترة المقابلة من عام 2017.



وأضاف التقرير أن صادرات الحديد بلغت بالجنيه المصري 9 مليار و724 مليون جنيه في الفترة بين يناير إلي يونيو من العام الجاري.



وأشار التقرير إلى أن أجمالي صادرات الأسمنت خلال نفس الفترة بين يناير إلى يونيو من العام الجاري بلغت 57 مليون دولار بما يقرب من مليار جنيه، بنسبة زيادة 13% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.