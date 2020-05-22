541 مليون جنيه صافي مبيعات العرب والأجانب بالبورصة خلال أسبوع

سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 522.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 28.7%، والعرب صافي بيع بنحو 18.9 مليون جنيه واستحواذ قدرة 4.4%

سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 541 مليون جنيه خلال تداولات البورصة المصرية الإسبوع المنقضي، آخر أسبوع من شهر رمضان الكريم، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، إلى أن الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 522.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 28.7%، والعرب صافي بيع بنحو 18.9 مليون جنيه واستحواذ قدرة 4.4%.

وبلغت مبيعات العرب والأجانب منذ بداية العام 8.8 مليار جنيه، موزعة بواقع 1.47 و7.37 مليار جنيه على التوالي، بحسب التقرير.

وتباينت مؤشرات السوق الأسبوع المنقضي، إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.72% ليسجل مستوى 10109 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx 70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.7% إلى 1131 نقطة، و“egx 100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57% إلى 1829 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.3 مليار جنيه، ما يعادل 0.4% ليغلق عند مستوى 542.6 مليار جنيه، مقابل 544.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وتراجعت قيم التداول بنحو 1.5 مليار جنيه لتسجل 20.6 مليار جنيه عبر تداول 1.02 مليار ورقة مالية، مقابل 19.1 مليار جنيه منفذة على 2.34 مليار ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 16.6% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين قيمة التداول للسندات نحو 83.34 % خلال الأسبوع.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، إن الأداء الذي شهدته البورصة المصرية، خلال جلسة الأربعاء، طبيعي، في ظل قرب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتوقّع أن تشهد البورصة تحركات عرضية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بين مستويات الدعم 10500، والمقاومة 10600 نقطة.

فيما رجح هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، أن تتجه مؤشرات البورصة المصرية في جلسة غدٍ الخميس صوب 10200 نقطة، عقب كسر مستوى 10300 لأسفل.

وأضاف أن تلك التحركات تأتي مدفوعة بعدة عوامل، منها قرب قدوم إجازة عيد الفطر المبارك، واستمرار المشهد الحالي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي واستمرار تداعيات كورونا.