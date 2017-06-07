541 كيانًا تصوت على مقعد الشركات العاملة بالبورصة

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، المجمع الانتخابي للشركات العاملة في الأوراق المالية، والمسموح لها بالتصويت في انتخابات مجلس الإدارة في دورته الجديدة، والتي بلغ عددها 541 شركة.

وتضم قائمة المرشحين عن الشركات العاملة كلا من أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة “رسملة مصر” لإدارة الأصول”، وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، وياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل” للاستشارات المالية، ومحمد لطفى مدنى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الاوراق المالية، وشوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاهرام للسمسرة، وسامح العزب العضو المنتدب لشركة وثيقة.

وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.