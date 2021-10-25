54 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للصين

بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين 96 ألف طن بقيمة 54 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت «المال» عليه.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان سابق، إن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأوضحت أن الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، وكذا بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.

وتمثلت أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وايطاليا ومالطة والامارات العربية المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وشمال إيرلندا الشمالية وليبيا والسودان.