اقتصاد وأسواق

54 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للصين

صادرات الحاصلات الزراعية 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى
أحمد اللاهوني 7:26 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21 7:26 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين 96 ألف طن بقيمة 54 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت «المال» عليه.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

اقرأ أيضا  صندوق النقد: توقعات بارتفاع درجات حرارة الشرق الأوسط بحلول 2050 حتى في حال خفض الانبعاثات

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان سابق، إن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة : 16% زيادة في الصادرات وتراجع الواردات 7% خلال سبتمبر

وأوضحت أن الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، وكذا بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.

اقرأ أيضا  «الزراعة» : بدء موسم تصدير البطاطس للبنان مطلع يناير﻿ المقبل

وتمثلت أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وايطاليا ومالطة والامارات العربية المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وشمال إيرلندا الشمالية وليبيا والسودان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

صادرات الحاصلات الزراعية للإمارات تسجل 131 مليون دولار الموسم الماضى

أحمد اللاهوني 7:25 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

278 مليون دولار صادرات الحاصلات المصرية إلى السعودية

أحمد اللاهوني 7:24 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

مصر تصدر 660 ألف طن حاصلات زراعية إلى روسيا خلال الموسم الماضى

أحمد اللاهوني 7:23 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

أسعار السمك اليوم 25-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:21 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

أسعار الدواجن اليوم 25-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:18 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

أسعار البيض اليوم 25-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:17 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21