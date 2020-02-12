54 مليون دولار انخفاضًا فى الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا خلال 2018

التبادل التجاري بين القاهرة وكيب تاون هبط إلى 308.6 مليون دولار خلال 2018

انخفضت الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا بنحو 54.75 مليون دولار لتسجل 113.2 مليون دولار خلال 2018، مقابل 167.95 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، حصلت “المال” على نسخة منه.

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من جنوب إفريقيا ارتفعت إلى 195.4 مليون دولار خلال 2018، مقابل 156.3 مليون دولار خلال 2017.

وذكر أن التبادل التجارى بين البلدين هبط إلى 308.6 مليون دولار خلال 2018، مقابل 324.3 خلال 2017

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نمواً كبيراً، بلغت مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017