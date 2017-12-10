54 مليون جنيه عمليات طوكيو مارين جنرال تكافل

مروة عبد النبى حققت شركة «طوكيو مارين» جنرال تكافلى 54 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 39 مليونا فى الربع الأول من العام السابق، بزيادة 15 مليونا، وبنسبة نمو تجاوزت %40. وأرجع إتسوشى ياماجاكى، العضو المنتدب لـ « طوكيومارين» الزيادة

مروة عبد النبى

حققت شركة «طوكيو مارين» جنرال تكافلى 54 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 39 مليونا فى الربع الأول من العام السابق، بزيادة 15 مليونا، وبنسبة نمو تجاوزت %40.

وأرجع إتسوشى ياماجاكى، العضو المنتدب لـ « طوكيومارين» الزيادة المطردة فى حجم أقساط الشركة، إلى ارتفاع عدد الوسطاء المتعامل معهم لـ 67 مقابل 47 بنسبة زيادة %42.

وأضاف أن «طوكيو مارين جنرال» تكافل تستهدف 160 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 138 مليونا للعام المالى الماضى.

وأضاف أن شركته سددت تعويضات 42 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.

وأوضح أن إجمالى الأصول المستثمرة للشركة ارتفع إلى 261 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 175 مليونا للعام السابق بمعدل نمو %42.

وأشار إلى ارتفاع إجمالى حقوق حملة الوثائق إلى 114 مليون جنيه، مقارنة بـ 82 مليونا فى العام السابق بنمو %39 فيما سجلت حقوق المساهمين ارتفاعا إلى 118 مليون جنيه، مقارنة بـ 76 مليونا عن العام السابق بنمو %42.