54 مصاباً فى حادث قطار بإسبانيا

وكالات:أصيب 54 شخصاً فى حادث اصطدام قطار بحاجز فى إحدى المحطات، فى مدينة «برشلونة» الإسبانية.وقالت خدمات الطوارئ الإسبانية إن قطار ركاب اصطدم بحاجز فى محطة (فرانثيا) ببرشلونة، ما أسفر عن إصابة 54 شخصاً على الأقل، أحدهم فى حالة خطيرة، وإن قوة الاصطدام تسببت فى تحول مقدمة القطار إلى

وكالات:



أصيب 54 شخصاً فى حادث اصطدام قطار بحاجز فى إحدى المحطات، فى مدينة «برشلونة» الإسبانية.





وقالت خدمات الطوارئ الإسبانية إن قطار ركاب اصطدم بحاجز فى محطة (فرانثيا) ببرشلونة، ما أسفر عن إصابة 54 شخصاً على الأقل، أحدهم فى حالة خطيرة، وإن قوة الاصطدام تسببت فى تحول مقدمة القطار إلى كتلة من الحديد المنبعج على الحاجز. وقالت خدمات الطوارئ إن 20 من المصابين، بينهم السائق، نُقلوا إلى المستشفى، وإن الباقين عُولجوا فى موقع الحادث.

وأكدت صحيفة «لا فانجارديا» إن عددا كبيرا من الركاب كانوا قد تركوا مقاعدهم استعداداً للنزول عندما وقع الحادث. وكان القطار قادماً من قرية سانت بيثينك دى كالديرس فى إقليم تاراجونا.