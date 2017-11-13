534 مليون جنيه أرباح بنك البركة مصر في 9 أشهر

رجب عزالدين: أظهرت القوائم المالية بنك البركة مصر ارتفاع صافى أرباحه بنسبة 38% إلى 534.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بنحو 387.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016. وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 65% ليسجل 218.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 132.56 مليون جن

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية بنك البركة مصر ارتفاع صافى أرباحه بنسبة 38% إلى 534.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بنحو 387.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 65% ليسجل 218.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 132.56 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت أرباح البنك خلال النصف الاول من العام الجاري إلى 315.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 255.39 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.

ويبلغ رأسمال البنك 1.1 مليار جنيه، موزعاً على 157.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم.