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533 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر

منذ طرحها وحتى الآن
فاطمة إمام 3:56 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 3:56 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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ارتفعت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 533 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح خاص، لـ“المال”، إن حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 168 مليار جنيه حتى الآن.

وكشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 365 مليار جنيه.

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وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يوم 21 مارس الماضي، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.

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بقلم فاطمة إمام

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