53.7 % تراجعًا في مبيعات الشاحنات خلال 4 أشهر

شريف عيسى أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن شهر أبريل، تراجعاً فى أداء مبيعات قطاع الشاحنات بنسبة 53.7% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً 6049 شاحنة، مقابل 13055 وحدة خلال نفس الفترة من 2016.



وشهدت مبيعات الشاحنات خلال أبريل من العام الجاري تراجعاً بنسبة 34.9%، ليكتفي ببيع 2161 وحدة، مقابل 3320 مركبة خلال نفس الشهر من العام الماضي. وتراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال الفترة من يناير وحتى أبريل، بنسبة 48.1%، بإجمالي 5435 وحدة مباعة، مقارنة بأداء مبيعاتها خلال 2016، والبالغ 10.465 شاحنة.



كما هوت مبيعات المستورد منها خلال الفترة ذاتها بـ 76.3% لتكتفي ببيع 614 وحدة فقط، بعد طفرة العام الماضى، التى بلغت 2590 وحدة.



وتعد فئة “مينى بيك أب” الأكثر تراجعاً فى مبيعات القطاع خلال أبريل، إذ لم تتمكن من بيع سوى 23 سيارة بانخفاض بلغت نسبته 85.5%.



فيما هوت مبيعات الشاحنات الخفيفة، بنسبة 27.8% لتتمكن من بيع 109 شاحنات فقط، مقابل 151 سيارة خلال أبريل 2016. وتراجعت مبيعات بيك آب بنسبة 27.4%، بعد انحدار مبيعاتها من 2225 سيارة خلال أبريل من العام الماضي، إلى 1615 سيارة مباعة خلال أبريل من العام الحالي.



كما انحدرت مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة بنسبة 46.8% لتسجل مبيعاتها 347 وحدة.



أما عن فئات الشاحنات المتوسطة والثقيلة، فتراجعت الأولى بنسبة 35.3% لتكتفي ببيع 7 شاحنات فقط، فيما انخفضت مبيعات الشاحنات الثقيلة بـ 49.2%، مسجلة 60 شاحنة فقط.



وقال نظمى واصف، مدير عام طاع سكانيا للشاحنات بشركة SMG، وكلاء بوش وسكانيا للشاحنات والأتوبيسات، إن تعويم العملة تسبب فى إحداث تراجعاً كبيراً فى مبيعات قطاع الشاحنات، بعد الزيادات فى الأسعار التى بلغت فى بعض العلامات 35%.



كما أوضح نظمى فى تصريحات لـ “المال”، أن الزيادات فى القيمة الجمركية بعد تحرير أسعار الصرف ساهمت فى زيادات أسعار الشاحنات، ما تسبب فى تراجع شركات القطاع الخاص، عن الشراء بعد عن أصبح سعر الشاحنة خارج قدراته المالية المعتمده بالموازنة.



وأشار إلى أن مناقصات وطلبات المشروعات القومية من الشاحنات ليس كافياً، للحد من التراجع الكبير الذى يشهده سوق الشاحنات حالياً، كما أن تراجع طلب القطاع الخاص، ساهم في زيادة معدلات التراجع لقطاع كان بمنأى عن أي خسائر على مدار عام ونصف، منذ إعلان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، تطبيق الحد الأقصى لفتح الاعتمادات الدولارية.



وأضاف أن الزيادات في أسعار الشاحنات دفعت الشركات للإحجام عن خططها فى إحلال وتجديد أسطولها.



ومن جانبه، أكد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن استمرار أزمة العملة وتراجع قدرة الوكلاء وشركات السيارات على شراء مكونات إنتاح لفئة البيك آب وراء الهبوط الكبير لأداء القطاع.



وأشار إلى أن هناك طلب على السيارات التجارية مثل البيك آب، والفان، والشاحنات الخفيفية، وغيرها، اللازمة لنقل البضائع، والسلع إلا أن تراجع المعروض تسبب فى حدوث حالة من الركود.



وتوقع أن فتح الاعتماد لشركات تجميع السيارات التجارية، يؤدي إلى عودة مبيعات قطاع الشاحنات إلى معدلاته الطبيعة، لا سيما أن أثر تحرير أسعار الصرف على شراءها، لم يكن كبيراً مقارنة بالسيارات الملاكي والركوب.



الجدول الآتى يوضح أداء فئات قطاع الشاحنات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى مقارنه بـ 2015 / 2016:

