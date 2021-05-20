نقل وملاحة

53 سفينة تعبر قناة السويس الخميس

بإجمالي 3.3 مليون طن
نادية سلام 1:54 ص, الجمعة, 21 مايو 21 1:54 ص, الجمعة, 21 مايو 21

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شهدت حركة الملاحة أمس الخميس، عبور الونش العائم “ASIAN HERCULES ” من قناة السويس الجديدة قادماً من سنغافورة ومتجهاً إلى تركيا حمولته قدرها 16 ألف طن، رافعاً علم سنغافورة.

وقد وجّه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتوفير جميع الخدمات الملاحية اللازمة لعبور الونش العائم، خاصة مع ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سلامة عبوره ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد، مع أبعاد تصل إلى 106 متراً طولاً، و52 متراً عرضاً، مع مراعاة توفير أربع قاطرات مرافقة له أثناء العبور.

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ويعد عبور مثل هذه الوحدات تأكيدا على ما تتمتع به قناة السويس من مزايا ملاحية وخدمات متطورة، في ظل خطة التطوير الشامل التي تتسع لتشمل المجرى الملاحي ومحطات الإرشاد ومراكز مراقبة الملاحة.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور 53 سفينة عملاقة من الاتجاهين بحمولات صافية بلغت 3.3 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 21 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3 مليون طن.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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