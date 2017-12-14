53 جنيهًا ارتفاعًا بالجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 6 جنيهات، اليوم الخميس، بختام التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1255 دولارًا، وصعود الجنيه الذهب بنحو 53 جنيهًا، اليوم. قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 ارتفعت لتسجل 622 بدلًا م

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 6 جنيهات، اليوم الخميس، بختام التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1255 دولارًا، وصعود الجنيه الذهب بنحو 53 جنيهًا، اليوم.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 ارتفعت لتسجل 622 بدلًا من 616 جنيهًا، أمس.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 533 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 711 جنيهًا، مقابل 705 جنيهات، وصعدت الأوقية لنحو 1255 دولارًا بدلًا من 1244 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 4981 جنيهًا، مقابل 4928 جنيهًا أمس.