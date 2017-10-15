528 ألف طن بضائع متداولة بموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر

نادية صابرشهدت موانئ البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الماضى تداول 528 ألف طن بضائع عامة، بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 362 ألف طن وصادر 166 ألف طن بضائع.وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن ميناء السويس شهد تداول 20 ألف طن بضائع، وذلك من خلال استقبال ألف طن بضائع ومغادرة 19 ألفا



نادية صابر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الماضى تداول 528 ألف طن بضائع عامة، بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 362 ألف طن وصادر 166 ألف طن بضائع.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن ميناء السويس شهد تداول 20 ألف طن بضائع، وذلك من خلال استقبال ألف طن بضائع ومغادرة 19 ألفا، بينما شهد ميناء سفاجا تداول 315 ألف طن بضائع بزيادة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، من خلال استقبال 223 ألف طن ومغادرة 92 ألفا.

على جانب آخر، شهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بضائع من خلال استقبال 6 آلاف طن ومغادرة 16 ألف طن بضائع، فيما استقبل ميناء الزيتيات 132 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 39 ألف طن فوسفات.