526 مليون جنيه أرباح جهينة للصناعات الغذائية العام الماضي

ارتفع صافى أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية “المتخصصة فى إنتاج الزبادي والألبان والعصائر” العام الماضي 2021 بنحو 23% لتسجل 526 مليون جنيه، بحسب بيانات نتائج الأعمال المجمعة حصلت “المال” على نسخة منها.

وأشارت الشركة، إلى انخفاض هامش مجمل الربح 3.4% ليصل إلى 28.7%، بسبب زيادة الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج وكذلك تباطؤ حركة سلاسل التوريد العالمية.

وأكد نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، أن شركته تمتلك فرصة جيدة للتوسع في التصدير للأسواق الأوروبية، وتدرس اقتحام أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجموعة تصدر حاليا لنحو 40 دولة، ما يمثل نحو 6% من حجم أعمال الشركة.

يشار إلى أن شركة جهينة للصناعات الغذائية تخطط للانتهاء من تركيب خطى إنتاج ألبان خلال يوليو المقبل وذلك لرفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.

وقال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، فى تصريحات سابقة على هامش حفل الإفطار السنوى قل أسبوعين، إن الطاقة الإنتاجية للخطين المستهدف تركيبهما تسجل نحو 80 ألف لتر فى الساعة.

ويبلغ رأسمال جهينة الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة إسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%).