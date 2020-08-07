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522 حالة جديدة.. إيطاليا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ مايو

بنسبة 38%
المال - خاص 10:55 م, الجمعة, 7 أغسطس 20 10:55 م, الجمعة, 7 أغسطس 20

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سجلت السلطات الإيطالية أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر مايو الماضي.

وازداد عدد الإصابات الجديدة اليوم الجمعة، مقارنة مع يوم الخميس بنسبة 38%، حيث تم تسجيل 522 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أواخر مايو.

وقبل أسبوعين فقط كانت إيطاليا تسجل نحو 200 حالة جديدة بكورونا كل يوم، نقلا عن روسيا اليوم.

وتم تسجيل 183 حالة أو نحو ثلث من جميع الحالات الجديدة في إقليم فينيتو بشمال شرقي إيطاليا.

وأشار حاكم الإقليم لوكا زايا، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت لدى الناس الذين كانوا بإجازة في الخارج مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا بلغ نحو 250 ألف حالة، وحصيلة الضحايا أكثر من 35 ألف شخص.

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بقلم المال - خاص

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