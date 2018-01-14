520 مليون جنيه صافي أصول صندوق البنك الأهلي المغلق

496% نسبة نمو حجم أموال الصندوق منذ تدشينه ويحقق 29.1% عائد خلال 2017 أحمد عليحقق صندوق "القطاع المالي" المغلق للبنك الأهلي ارتفاعًا في صافي أصوله خلال عام 2017، لتسجل ما قيمته 520 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقته بنحو 29.1% في نفس الفترة.من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة ال

496% نسبة نمو حجم أموال الصندوق منذ تدشينه ويحقق 29.1% عائد خلال 2017



أحمد علي

حقق صندوق “القطاع المالي” المغلق للبنك الأهلي ارتفاعًا في صافي أصوله خلال عام 2017، لتسجل ما قيمته 520 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقته بنحو 29.1% في نفس الفترة.

من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة الأصول، ان الصندوق نجح في تحقيق نسبة نمو قدرها 496% في حجم أموال الصندوق منذ تدشينه في عام 2000 الماضي، موضحًا ان اجمالي اموال الصندوق “صافي الأصول + التوزيعات” قد بلغت نحو 1.134 مليار جنيه مقارنة بـ 190 مليون جنيه عند التأسيس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة بلغت 614 مليون جنيه منذ عام 2000 الماضي وحتي الان، بمعدل 3.2 مرة لحجم الصندوق عند تأسيسه.

يٌذكر أن البنك الأهلي المصري قام بتأسيس صندوق “القطاع المالي” المغلق بحجم 190 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل لـ 38%، بالإصافة الى مساهمة كلا من بنك القاهرة، وشركة مصر لتأمينات الحياة، و شركة مصر للتأمين.

وأكد العضو المنتدب لشركة الأهلي لادارة الأصول، ان النتائج سالفة الذكر توضح نجاح السياسة الاستثمارية لشركة الأهلي لادارة الأصول، مشيرًا الى ان شركته قامت بتوزيع جوائز قدرها 650 الف جنيه على حاملي وثائق صندوق الاهلي الخامس والذي حقق أعلي عائد خلال عام 2017 بنسبة تصل لـ 52% .



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