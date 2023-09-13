52.5 مليون دولار إجمالي تمويلات صندوق سند للبنك الأهلي

بلغ إجمالي التمويلات التي حصل عليها البنك الأهلي المصري من صندوق سند نحو 52.5 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بحسب تقرير مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادر عن البنك حديثًا.

ويستخدم البنك هذه التسهيلات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعلى الجهة الأخرى، سجلت محفظة التمويل متناهي الصغر في البنك الأهلي المصري نحو 5.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك، في التقرير، إن عدد المؤسسات المستفيدة من التمويل بلغ نحو 792 ألف عميل بنهاية ديسمبر العام الماضي.

ويقدم «الأهلي» تمويلات مستدامة خلال القروض الخضراء للشركات، فضلًا عن الصناديق الخضراء التي تساهم في دعم المشاريع الصديقة للبيئة.

ويتعاون البنك أيضًا مع عدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمواصلة تعزيز ممارسات التمويل الأخضر.