52.5 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية خلال نوفمبر

سيد بدر:ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 52.5 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي لتسجل 3.14 تريليون جنيه مقابل 3.088 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.وأرجع البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية، زيادة السيولة المحلية إلى ارتفاع المعروض النقدي ليسجل 727.43 مليار جنيه بنهاية نوف

سيد بدر:

ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 52.5 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي لتسجل 3.14 تريليون جنيه مقابل 3.088 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وأرجع البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية، زيادة السيولة المحلية إلى ارتفاع المعروض النقدي ليسجل 727.43 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 724.7 مليار جنيه في أكتوبر، مدفوعًا بارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي .

كما ارتفعت أشباه النقود لتسجل 2.413 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.363 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بدعم ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية، وحد من الارتفاع تراجع الودائع الجارية بالعملات الأجنبية .

