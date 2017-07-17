52 % انخفاضا فى عجز الميزان التجارى لأبريل

أحمد اللاهونى: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2017 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 1.92 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2017 مقابل 3.99 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبــة انخفاض 52.0 ٪.





ومن أهم المؤشرات مايلى :



الصـــادرات



ارتفعــت قيمــة الصــادرات بنسبـة 8.5 ٪ إذ بلغـت 2.05 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل 2017 مقابل 1.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (بترول خام بنسبة 38.8٪،أسمدة بـ 35.1 ٪، بطاطس بـ 63.1 ٪،صابون ومحضرات تنظيف بـ 120 ٪).



بينما انخفضت صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 3.1 ٪ ، برتقال طازج بـ 5.7٪،عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بـ 1.7٪، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك ” بـ 4.4٪).



الواردات



انخفضـت قيمـة الواردات بنسبة 32.6 ٪، بلغـت 3.97 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2017 مقابل 5.88 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها : (قمح بنسبــة 6.2٪، لدائـن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بـ 21.3٪، أدويــة ومحضــرات صيدلـــة بـ 8.5 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بـ 51.3 ٪).



فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (منتجات البترول بنسبة 18.7 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بـ 43.5٪ ، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بـ 88.0٪ ، فول الصويا بـ 52.4 ٪).



