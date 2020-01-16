514 ألفا من طلاب «الثاني الثانوي» يؤدون الاختبارات الإلكترونية في الرياضيات

أدى نحو 587 ألف من طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في خامس أيام الامتحانات

أوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، استقبلت اليوم 514 ألف من الطلاب المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لمادة الرياضيات “الجبر والتفاضل وحساب المثلثات”.

وتوزع الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية إلى 3252 مدرسة من المدارس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، والتى بلغ عددها 3252 مدرسة ما بين مدارس عامة وخاصة.

وأدي نحو 587 ألف من طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، مابين امتحانات ورقية وإلكترونية.

وجاء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي في (40) سؤالاً من نوعية “اختيار من متعدد”، تتضمن (20) سؤال جبر، (12) تفاضل،(8) حساب المثلثات.

وتم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، سوى بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت المقبل في الفترة الصباحية.