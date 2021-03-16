510 ملايين جنيه مشتريات «الكهرباء» من الطاقة الشمسية والرياح

اشترت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، طاقة كهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة تبلغ نحو 510 ملايين جنيه خلال فبراير الماضى.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة فى الوزارة أن الشركة المصرية للنقل سددت أكثر من %75 من تلك القيمة، وجار سداد باقى المستحقات لصالح شركات القطاع الخاص العاملة بالمجال والتى تمتلك محطات.

وقالت المصادر إن تلك المبالغ تسدد مقابل الكهرباء لصالح مستثمرى القطاع الخاص وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن قدرات تلك الطاقة تصل إلى نحو 600 مليون كيلو وات / ساعة.

وأضافت أن أغلب الطاقة المشتراة تأتى من مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه لنحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار، تليه مشروعات الرياح البالغة قدرتها نحو 1100 ميجاوات، والتى يقع أغلبها بالزعفرانة.

وأوضحت أن هناك ارتفاعا فى الطاقة المنتجة والمباعة بنحو %6 خلال فبراير، مقارنة مع شهر يناير، نتيجة زيادة نسبة سطوع الشمس فى تلك الفترة.

وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة، لمدة 20 عاما من محطات الرياح و25 عاما من الشمسية.

ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، بينما يصل إلى 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ فوق 500 كيلووات، وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.

وقالت المصادر إن الشركة المصرية تشترى قدرات تقارب نحو 1100 ميجاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بسعر يقارب 35 قرشا للكيلو وات/ساعة، ويتم توريد قيمتها للهيئة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها.