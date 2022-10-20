510 جنيهات انخفاضًا فى أسعار القطن بمزاد الدقهلية

تراجعت أسعار الأقطان بنحو 510 جنيهات فى مزاد الدقهلية بالوجه البحرى، أمس الأربعاءـ لتسجل 3790 جنيهًا للقنطار، مقارنة بنحو 4300 مطلع الشهر الحالى.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«المال»، عن فوز 4 شركات عاملة فى تجارة الأقطان بمزاد الدقهلية أمس، بإجمالى كميات 5700 قنطار.

وأوضحت أن شركة «أبو مضاوى» اقتنصت 2500 قنطار، كما حصلت «دلتا مصر» على 1500، و«الإخلاص» على 1000، و«المجد» 700 قنطار.

وأوضحت المصادر أن تنظيم مزاد الدقهلية تم فى 6 حلقات تجميع هى: «أبو بكر»، و«النقعة»، و«الرياض»، و«الطليعة»، و«أبو ماضى»، و«الكمال».

ويجرى تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول عبر المزادات فى مراكز التجميع فى المحافظات، حسب المساحات المزروعة.

وتوفر المراكز الأكياس والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان، وتسلمها مرة أخرى لإجراء المزايدة عليها بين الشركات المتنافسة.

وسجلت مساحة محصول القطن الموسم الحالى 336 ألف فدان.

وتهدف المنظومة إلى تطوير وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، لزيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.