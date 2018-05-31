51.6 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية بنهاية يناير

سيد بدر:حققت السيولة المحلية زيادة بقيمة 51.6 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتصل إلى 3.254 تريليون جنيه، مقابل 3.202 تريليون، بنهاية ديسمبر السابق عليه .وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري، الزيادة إلى ارتفاع المعروض النقدي من 737.5 مليار جنيه إلى 745.2 مليار بنهاية يناير، بدعم زيادة طفيفة في ا

سيد بدر:

حققت السيولة المحلية زيادة بقيمة 51.6 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتصل إلى 3.254 تريليون جنيه، مقابل 3.202 تريليون، بنهاية ديسمبر السابق عليه .

وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري، الزيادة إلى ارتفاع المعروض النقدي من 737.5 مليار جنيه إلى 745.2 مليار بنهاية يناير، بدعم زيادة طفيفة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وزيادة بنحو 7 مليارات جنيه في الودائع الجارية بالعملة المحلية .

كما زادت أشباه النقود من 2.465 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر إلى 2.509 تريليون بنهاية يناير، بدعم زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية بالعملات الأجنبية والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية .