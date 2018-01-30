51 % من الفرنسيات لا يشعرن بالأمان في المواصلات العامة

يورونيوزكشف المرصد الوطني للجنح والإجابات الجنائية بفرنسا، أن 51% من النساء الفرنسيات لا يشعرن بالأمان، حيت يستقلن وسائل المواصلات العمومية، مقابل 45% من الرجال.وتبيِّن الإحصائيات التي اعتمدت عليها الدراسة أن عدد الاعتداءات التي تطال النساء على متن وسائل النقل العمومي تظل ضعيفة مقارنة بال

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كشف المرصد الوطني للجنح والإجابات الجنائية بفرنسا، أن 51% من النساء الفرنسيات لا يشعرن بالأمان، حيت يستقلن وسائل المواصلات العمومية، مقابل 45% من الرجال.

وتبيِّن الإحصائيات التي اعتمدت عليها الدراسة أن عدد الاعتداءات التي تطال النساء على متن وسائل النقل العمومي تظل ضعيفة مقارنة بالرجال، غير أن طبيعة شخصية “النساء” تعمق الشعور بالخوف عندهن.

ويقول القائمون على الدراسة إن السلطات العمومية تقلل من أهمية الاعتداءات، خاصة أن بعض التصرفات التي لا تدخل في إطار “الاعتداءات المعروفة” لا تُدرج ضمن الأرقام الرسمية، رغم أنها تعتبر اعتداءات ضد النساء.

ويسلط المرصد الضوء على الاعتداءات اللفظية والمضايقات والكلمات البذيئة وتلك المتعلقة بالجنس، كنظرات الإصرار ومحاولات الغزل.

كما أخذ التقرير بعين الاعتبار بعض التصرفات غير الحضارية، والتي أدرجها في العوامل التي تثير خوف مستخدمي وسائل النقل العمومي، سواء من الرجال والنساء، كالتدخين على متن وسائل النقل والحديث بصوت عال والكلمات البذيئة.

وقدّر المرصد عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية، في ديسمبر الماضي، بحوالي 267 ألف شخص خلال عامي 2014 و2015.