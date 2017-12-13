51 ألف راكب وسائح بموانئ البحر الأحمر خلال نوفمبر

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 37 الف راكب بموانئها خلال شهر نوفمبر الماضى وذلك من خلال استقبال 19 الف راكب ومغادرة 18 الف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع. حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 20 الف راكب وذلك عبر استقبال 8 الاف راكب ومغاد

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 37 الف راكب بموانئها خلال شهر نوفمبر الماضى وذلك من خلال استقبال 19 الف راكب ومغادرة 18 الف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع.

حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 20 الف راكب وذلك عبر استقبال 8 الاف راكب ومغادرة 12 الف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 17 الف راكب وذلك من خلال استقبال 11 الف راكب ومغادرة 6 الاف راكب.

واضاف يوسف ان موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول وسفر 14 الف راكب وذلك من خلال استقبال 7 الاف سائح ومغادرة 7 آلاف سائح وذلك بموانئ شرم الشيخ وسفاجا والغردقة ونويبع.

حيث شهد ميناء شرم الشيخ استقبال 1050 سائحا ومغادرة 1050 سائحا، بينما شهد ميناء سفاجا استقبال 4250 سائحا ومغادرة 4250 سائحا.

فيما شهد ميناء نويبع استقبال 900 سائح ومغادرة 700، وشهد ميناء الغردقة استقبال 800 سائح ومغادرة 1000 سائح.