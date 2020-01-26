508 مليارات جنيه زيادة في المركز المالي للبنوك خلال 11 شهراً (جراف)

ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بنحو 508 مليارات جنيه خلال 11 شهراً لتصل بنهاية نوفمبر 2019 إلى 5.940 تريليون جنيه مقابل 5.432 تريليون بنهاية ديسمبر 2018، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأشار “المركزي” إلى أن الاستثمارات فى الأوراق المالية وأذون الخزانة ارتفعت إلى 2.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.901 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر قبل الماضى.

رأسمال البنوك يرتفع إلى 156 مليار جنيه

وذكر المركزي أن رأسمال البنوك سجل نحو 156 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 150 مليار جنيه بنهاية ديسمبر قبل الماضى بزيادة قدرها 6 مليار جنيه.

وقال إن الأرصدة لدى البنوك فى مصر انخفضت إلى 1.126 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.169 مليار بنهاية ديسمبر قبل الماضي، بينما الأرصدة لدى البنوك فى الخارج سجلت 283 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 161 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وفيما يلي جراف يوضح تطور المركز المالي الإجمالي للبنوك خلال 11 شهراً