5000 جنيه زيادة في أسعار سيارات أوبل كروس لاند

أعلنت شركة “المنصور للسيارات“- الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وام جي” فى مصر، زيادة أسعار سيارات أوبل كروس لاند موديل 2020 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات فى السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات أوبل كروس لاند الفئة الأولى «Elegance» إلى 324 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 319 ألفًا و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار سيارات أوبل كروس لاند الفئة الثانية «T/L» إلى 349 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ344 ألفًا و900 جنيهًا.

وينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، ليولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4211 مم العرض 1765 مم الارتفاع 1605 مم سعة الشنطة الخلفية 410 لتر

مواصفات أوبل كروس لاند 2020

زودت سيارات أوبل كروس لاند الفئة الأولى بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

واحتوت على جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء “مانيوال”.

ودعمت بنظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبّت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء، والنظام الترفيهي مكون من (راديو- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية)، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها.

دعمت طرازات “أوبل كروس لاند” 2020 الفئة الثانية بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق AED، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

واحتوت على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية مع اضاءة LED، وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء “مانيوال”.

ودعمت بنظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء، والنظام الترفيهي مكون من (راديو- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية)، وشاشة وسائط 7 بوصة.

دعمت تلك الفئة بمجموعة من الكمالياليات الاضافية ومنها “ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وحساسات ضبط أمامية، ووخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها”.