5000 جنيه ارتفاعًا لشيري إنفي.. و2000 لتيجو

المال - خاصسجلت السيارة شيري إنفي ارتفاعا في الأسعار بقيمة 5 آلاف جنيه لتصل إلى 155 ألف جنيه مقابل 150 ألف بنسبة ارتفاع 3.3%.وكذلك ارتفعت قيمة شيري تيجو بواقع 2000 جنيه لتصل 229.5 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 0.9%.وكانت أسعار شيري إنفي تقدر بـ 153.5 ألف جنيه خلال يناير الماضي فيما كانت أسعار تيجو 222

المال – خاص

سجلت السيارة شيري إنفي ارتفاعا في الأسعار بقيمة 5 آلاف جنيه لتصل إلى 155 ألف جنيه مقابل 150 ألف بنسبة ارتفاع 3.3%.

وكذلك ارتفعت قيمة شيري تيجو بواقع 2000 جنيه لتصل 229.5 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 0.9%.

وكانت أسعار شيري إنفي تقدر بـ 153.5 ألف جنيه خلال يناير الماضي فيما كانت أسعار تيجو 222 ألف جنيه.

ووفق التعليمات الصادرة لشبكة موزعي شيري فإنه يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الثلاثاء.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيري بين شهري أكتوبر ونوفمبر.



