5000 جنيه ارتفاعًا لأسعار شيري إنفي.. و1500 لتيجو

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل العلامة الصينية شيري، سعر طراز إنفي بواقع 5 آلاف جنيه ليصل إلى 160 ألف جنيه، مقابل 155 ألفًا حاليًّا، كما رفعت الشركة أسعار شيري "تيجو" بواقع 1500 جنيه ليصل سعرها الرسمي إلى 233 ألف جنيه، مقابل 231.5 ألف جنيه.ووفق التعليمات المرسلة لشبكة موزعي شيري

أحمد شوقي





رفعت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل العلامة الصينية شيري، سعر طراز إنفي بواقع 5 آلاف جنيه ليصل إلى 160 ألف جنيه، مقابل 155 ألفًا حاليًّا، كما رفعت الشركة أسعار شيري “تيجو” بواقع 1500 جنيه ليصل سعرها الرسمي إلى 233 ألف جنيه، مقابل 231.5 ألف جنيه.

ووفق التعليمات المرسلة لشبكة موزعي شيري، يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من بعد غد الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2017.

وتعتبر هذه المرة الثالثة لرفع أسعار تيجو بعد زيادتها بقيمة 2000 جنيه مرتين، الأولى بداية الشهر الحالي، والثانية منتصف الشهر، فيما تعد زيادة إنفي الثانية بعد الزيادة التي شهدتها بداية نوفمبر الحالي بقيمة 5 آلاف جنيه.