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5000 جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «هيونداي توسان» خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 465 إلى 620 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 10:21 م, السبت, 2 أكتوبر 21 10:21 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات أسعار سيارات «هيونداي توسان» بقيمة 5000 جنيه لمختلف الفئات المطورحة في السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، صعدت أسعار طرازات «توسان» الفئة الأولى «Smart» إلى 465 ألف جنيه، بدلًا من 460 ألفًا سابقًا.

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وارتفعت أسعار سيارات «توسان» الفئة الثانية «Smart Plus» إلى 495 ألف جنيه، مقارنة بنحو 490 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «توسان» الفئة الثالثة «Modern» إلى 530 ألف جنيه، مقابل 525 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «توسان» الفئة الرابعة «Advanced» بنحو 580 ألف جنيه، بدلًا من 575 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «توسان» الفئة الخامسة «Premium» بنحو 620 ألف جنيه، مقارنة بنحو 615 آلاف.

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ينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات الملعنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.

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بقلم المال - خاص

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