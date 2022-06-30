500 نشاط ثقافى وفنى فى احتفالات قصور الثقافة بثورة 30 يونيو (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ما يزيد عن 500 نشاط ثقافى وفنى بجميع الفروع الثقافية على مستوى الجمهورية احتفالا بثورة 30 يونيو خلال اليومين الماضيين، كما ستستمر الهيئة في تقديم خدماتها الثقافية والفنية حتى نهاية الاحتفالات.

يأتى وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والاحتفال بثورة 30 يونيو، التي مهدت لعودة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم، وفتحت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة التى تعمل على إعلاء مكانة المواطن وخلق مستقبل جديد مشرق للأجيال القادمة.

ندوات وصالونات أدبية وورش فنية وحفلات متنوعة للاحتفال بـ « ثورة 30 يونيو »

وتضمنت الأنشطة تنفيذ مجموعة من الندوات والصالونات الأدبية التى تناقش « ثورة 30 يونيو » من حيث الأسباب والنتائج التى ترتبت عليها، وما قدمته من تحويل جذرى فى تاريخ الوطن وإنقاذه من السقوط فى براثن الإرهاب .

كما تضمنت عددا من المحاضرات التوعوية للشباب بأهداف الثورة وكيفية تصديها للإرهاب، بالإضافة لمجموعة من الأمسيات الشعرية والأدبية التي سجلت أحداث هذه المرحلة ودور وبطولات الجيش المصرى فى الحفاظ على هوية الوطن.

ونظمت الهيئة عددا من ورش الحكى وورش الفنون التشكيلية « رسم وتلوين » للأطفال والتى من شأنها التأصيل والتأكيد على غرس قيم الانتماء والولاء لديهم وتعزيز مكانة الوطن في نفوسهم وعمل معارض لنتاج هذه الورش .

إلى جانب عروض مسرح عرائس تروي بطولات المصريين ودورهم فى الحفاظ على وطنهم من محاولات التخريب وسقوطه، كذلك عقد مسابقات معلومات عامة لهم عن الثورة.

وأقامت الهيئة عددا من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية وعروض سينما لرواد مواقعها فى كل الأقاليم الثقافية احتفالا بهذه المناسبة.

ثقافة الجيزة واحدة من الجهات التي قدمت العديد من الفاعليات

وقدمت بالعديد من قصور الثقافة فى المحافظات فاعليات متنوعة خلال الأيام الماضية ومنها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

واستقبل قصر ثقافة الجيزة الحفل الذي نظمه مركز الجيزة الثقافي للمواهب، وتضمن فقرة عزف لمجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها « حلوة بلادي، وفيها حاجة حلوة، يابلادي » .

مع مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها « تعظيم سلام، وتحيا مصر، ياللي عاش حبك يعلم، علمونا في مدرستنا » بقيادة الفنانة زينب إبراهيم، وعلى هامش الاحتفال أقيمت ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر الاحتفال بثورة 30 يونيو .

و عقدت مكتبة البحر الأعظم محاضرة بعنوان « فى حب الوطن » بجانب ورشة رسم وتلوين احتفالا بذكرى الثورة، مع ورشة حكي تناولت شرح مفهوم الثورة بشكل مبسط للأطفال و سرد أحداثها وأسبابها وما حققته من إنجازات .

بينما أقام بيت ثقافة الصف أمسية شعرية بعنوان « 30 يونيو حكاية وطن » التي ناقش خلالها الأدباء والشعراء مجموعة من الأعمال الأدبية عن الثورة والتي عبرت بمصر من مجاهل الهلاك إلى بر الأمان، أدار الأمسية الشاعر حجاج محمد حجاج رئيس نادي أدب الصف.

وأقامت مكتبة أطفيح ورشة حكى بعنوان « ثورة 30 يونيو طوق النجاة » دارت حول كيف أنقذت الثورة البلاد من حكم الإخوان التي فككت مفاصل الدولة ، وكيف ساهمت في بناء وطن جديد .

كما نفذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي عن ثورة 30 يونيو وأسباب قيامها ونتائجها الإيجابية الملموسة، ودور الجيش والشرطة المصرية في حماية البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية.