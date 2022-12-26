500 مليون دولار مبيعات منتظرة للحلول الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا

تستهدف شركة F5 الأمريكية للحلول الرقمية وأمن المعلومات تحقيق نمو فى حجم أعمالها بالسوق المصرية خلال العام الجارى بنسبة %25.

قال إيهاب درباس ، مدير مبيعات الشركة فى مصر والسعودية، إنها وسعت مؤخرا من نشاطها ليمتد إلى السوق السودانية، ويتم اقتناص أعمالها هناك مكتب الشركة بالقاهرة، وتعتزم استكمال خططها التوسعية فى القارة الأفريقية.

وأوضح درباس فى تصريحات لـ«المال»، أن «FS» تستحوذ على %40 من مبيعات الشركات العاملة فى حلول الأمن السيبرانى والحلول الرقمية والبنية التحتية وتمكين التطبيقات التكنولوجية عالميا، لافتا إلى أن جميع البنوك المصرية تستخدم حلولها– بحسب تقديره.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن شركته تستهدف مبيعات من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة 500 مليون دولار، خلال العام المالى 2023/2022 لافتا إلى أن حصة السوق المصرية من إجمالى أرباح الشركة بالمنطقة تبلغ حوالى %20.

وتبدأ السنة المالية لـ«FS» العالمية فى أكتوبر من كل عام وتنتهى خلال سبتمبر من العام التالى له.

وكشف عن قيام الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية بالاستحواذ علي 4 كيانات فى قطاعات مختلفة، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار، بهدف توسيع محفظة خدماتها المقدمة للعملاء.

وأضاف أن شركته نفذت مؤخرا العديد من المشروعات فى السوق المصرية، بعضها خاص بالمنظومة التعليمية وأنظمة الامتحانات.

فى سياق متصل، أوضح درباس أن شركته تستهدف الدخول فى مجال خدمات الحوسبة السحابية، بهدف تنويع محفظة خدماتها.