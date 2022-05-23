500 مليون دولار إنفاق البنك الأهلى على البنية التحتية التكنولوجية خلال 6 سنوات

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن خطة مصرفه تدور حول عدة محاور رئيسية؛ فى مقدمتها قطاع التكنولوجيا الذى سيلعب دورًا بارزًا فى الوقت الراهن فى تعزيز الشمول المالى، مؤكدا أنه يستهدف أن تكون كل العمليات المصرفية التى تتم من خلال مصرفه إلكترونية وذكاء اصطناعى.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن استثمارات البنك الأهلى فى البنية التكنولوجية تجاوزت 500 مليون دولار خلال آخر 6 سنوات.

وأكد أن مصرفه يمتلك خطة طموح للتوسع وتحديث الخدمات الإلكترونية والرقمية، وتحديث الخدمات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعى، بهدف تلبية مختلف شرائح واحتياجات العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية، كما يستهدف زيادة عدد مستخدمى «الأهلى نت» من عملائه بنسبة %80.. وإلى نص الحوار.

● «المال»: ما هى إستراتيجية البنك الأهلى لتمويل الشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة؟

أبو الفتوح: يعد البنك الأهلى المصرى رائدا فى تمويل نشاط الشركات فى مصر حيث يقوم بدور رئيسى فى تنفيذ كبرى المشروعات التنموية ودعم الأنشطة الأساسية بالدولة، كما يلعب دورا هاما فى تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الإنتاج، ومن هذا المنطلق أعطينا عناية للحفاظ على إستراتيجيته من حيث تحقيق معدلات نمو متزايدة فى محفظة الشركات، لتصل إلى 1.153 تريليون جنيه.

وعلى مستوى التمويلات المشتركة مع مؤسسات تمويلية آخرى، تابع إن مصرفه نجح فى تحقيق طفرة فى نمو القروض المشتركة متخطية 210 مليارات جنيه، إضافة إلى أنه يدرس فى الوقت الراهن عدة قروض.

● «المال»: وكم بلغ إجمالى حجم المحفظة الائتمانية بالبنك الأهلى المصرى؟

أبو الفتوح: نستهدف التركيز على زيادة المحفظة الائتمانية وتوزيعها لتلبى احتياجات جميع القطاعات داخل السوق، لترتفع المحفظة الكلية إلى 1.450 تريليون جنيه، لنركز فى مصرفنا على دعم عملائنا والاقتصاد القومى عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ومساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين.

● «المال»: ما حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى ؟

أبو الفتوح: نجحنا فى تحقيق طفرة فى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى خلال الشهور الخمسة الماضية بقيمة 27 مليار جنيه لنحقق رقمًا قياسيًا مجددًا بالسوق المصرفية، لتصل محفظة قروض الأفراد بالبنك إلى 177 مليار جنيه.

● «المال»: ماهى خطة البنك لتطوير الخدمات الإلكترونية ؟

أبو الفتوح: مصرفنا يمتلك خطة طموح للتوسع وتحديث الخدمات الإلكترونية والرقمية، وتحديث الخدمات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعى، بهدف تلبية مختلف شرائح واحتياجات العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية، ونستهدف زيادة عدد عملاء البنك مستخدمى الأهلى نت بنسبة %80.

كما وضعنا خطة إستراتيجية لتعزيز الشمول المالى فهو أحد الركائز الرئيسية للبنك، إذ نجحنا فى توفير منتجات وخدمات تفى بتلك الاحتياجات وتحقيق رضا العملاء، تعزيز التحول الرقمى وتجربة العملاء الرقمية فى مختلف أوجه العمل المصرفى وبما يتلاءم مع التطورات السريعة والمتلاحقة فى الذكاء الاصطناعى تصل إلى 25 منتجا نجحنا خلالها فى جذب أكثر من 40 ألف عميل بقيمة 20 مليار جنيه.

كما نمتلك 28 فرعا إلكترونيا، لاسيما أن البنك مستمر فى إطلاق العديد من الفروع خلال العام الجارى.

● «المال»: حدثنا عن شبكة الصراف الآلى «ATM»؟

أبو الفتوح: يسعى البنك الأهلى إلى تغطية جميع محافظات الجمهورية، عبر شبكة ماكينات الصراف الآلى «ATM » ليصل عدد الماكينات لدينا إلى 5.750 ألف ماكينة، كما نستهدف تدشين 2000 ماكينة خلال الفترة المقبلة.

● «المال»: ما هى آخر المستجدات فيما يتعلق بالبنك الرقمى المزمع إنشاؤه ؟

أبو الفتوح: إنشاء بنك رقمى يأتى حرصًا على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة والتوسع فى تقديم منتجات وخدمات رقمية تتواءم مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمى، وننتظر الآليات المطلوبة من «المركزى» حتى نتعامل معها خلال الفترة المقبلة.

وقال إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إن عدد البنوك المتقدمة للحصول على رخصة بنك رقمى ارتفع إلى أكثر من.

● «المال»: إلى أين وصلت محفظة الودائع بالبنك ؟

أبو الفتوح: نجحنا فى تحقيق طفرة فى أرصدة البنك لتصل إلى 2.7 تريليون جنيه، لاسيما أن مصرفنا مستمر فى جذب المزيد من العملاء لفتح حسابات جديدة وإيداع أموالهم بالبنوك بهدف الحفاظ على الحصة السوقية للبنك وتحقيق معدلات نمو متميزة بالشمول المال.

● «المال»: ما حجم محفظة المقاولات والتطوير العقارى؟

أبو الفتوح: قطاع المقاولات يلعب دورًا بارزا فى دفع عجة الإنتاج، فهو قاطرة لعدة قطاعات تابعة لها، كما أنها توفر فرص عمل كبيرة، لذا يولى البنك اهتماما كبيرا بالقطاع ووصل البنك بمحفظة المقاولات والتطوير العقارى إلى أكثر من 100 مليار جنيه.

● «المال»: ما حجم مساهمات البنك الأهلى ضمن مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى؟

أبو الفتوح: استطاع البنك الأهلى المصرى الوصول بمساهمته ضمن البنك المركزى للتمويل العقارى إلى 12.400 مليار جنيه .

وكان البنك المركزى المصرى أعلن فى يوليو الماضى رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتمويل العقارى بسعر فائدة متناقص %3 لمحدودى ومتوسطى الدخل وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.

ويشارك 22 بنكًا فى مبادرات التمويل العقارى سواء الجديدة أو القائمة من وقت سابق لتمويل شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، تشمل البنك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعقارى، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وقطر الوطنى الأهلى.

● «المال»: هل يخطط البنك للمشاركة فى طرح مشروعات عقارية جديدة؟

أبو الفتوح: يعتزم البنك الأهلى طرح مشروع عقارى تحت اسم «وصال» ويقع فى أول طريق السويس.، ويضم 15 ألف وحدة سكنية، ويتولى تحالف «الأهلى صبور» مع شركة« فوندرز» عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة بالمشروع الجديد.

وينطلق مشروع «وصال» بالتعاون مع بنك مصر فعليا الجمعة المقبلة، علما بأن وحدات المشروع جاهزة للاستلام الفورى وينطبق عليها شروط التمويل العقارى، حيث يتم تسليمها كاملة التشطيب إلى العملاء.

● «المال»: ما حجم التمويلات التى منحها البنك ضمن مبادرة السياحة ؟

أبو الفتوح: قام مصرفنا بضخ تمويلات بقيمة تجاوز الـ 5 مليارات ضن مبادرة البنك المركزى لدعم ومساندة قطاع السياحة.

وأطلق البنك المركزى مبادرة لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين فى القطاع السياحى ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية ديسمبر الماضى، أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، بالإضافة إلى مد فترة السماح بالنسبة للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة إلى نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ سداد أول قسط فى يوليو القادم ولمدة عامين.

وقرر «المركزى» فى مايو الماضى تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى ذات سعر العائد المتناقص %8 كما أتاح قيام البنوك بتمويل %90 بحد أقصى بدلًا من %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

● «المال»: ما حجم التمويلات التى وفرها البنك لتمويل عمليات التجارة؟

أبو الفتوح: نجح البنك فى توفير 187 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية منذ قرار «المركزى» بتحرير سعر الصرف.

وكان البنك المركزى أعلن قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 للقضاء على «الدولرة» ضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم الذى دعمه صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.

● «المال»: كم بلغ عدد بطاقات «ميزة» التى أطلقها البنك الأهلى؟

أبو الفتوح: نجح مصرفنا فى الوصول بعدد بطاقات «ميزة» الوطنية ما بين 6 إلى 7 ملايين بطاقة داخل السوق المحلية حتى الآن.

من ناحية أخرى، قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى، إن قطاع التكنولوجيا المالية ضرورة حيوية والقطاع المصرفى يؤمن برقمنة خدماته، وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر التكنولوجيا المالية تحت عنوان: «التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللا نقدى»، والتى ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزى المصرى، أن لديه اهتماما برقمنة الخدمات بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات.

وأوضح أن بطاقات الدفع ارتفعت إلى 54 مليونا منها 22 مليون بطاقة الدفع «ميزة».

كانت بنوك الأهلى ومصر والمصرف المتحد والتعميرو الإسكان أول 4 بنوك أعلنوا إطلاق بطاقة «ميزة» فى السوق المصرية فى يناير 2019 ثم توالت باقى البنوك استجابة لتعليمات «المركزى» ودعم رؤية مصر 2030.

وساهم قرار «المركزى» بإيقاف المصروفات الإدارية على كارت «ميزة» من مارس 2020 وحتى يونيو 2022 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا فى زيادة إصدار الكارت.

وقال البنك المركزى سابقًا إنه يستهدف الوصول بأعداد كارت «ميزة» المصدر من البنوك إلى أكثر من 25 مليون بطاقة خلال عام 2022 بحسب تقرير الاستقرار المالي (2020 – 2021).

◗❙المحفظة الكلية تسجل 1.450 تريليون و«الودائع» 2.7 تريليون

◗❙لدينا 28 فرعًا إلكترونيًا وأطلقنا 7 ملايين بطاقة «ميزة»

◗❙محفظة المقاولات والتطوير العقارى تتخطى 100 مليار

◗❙محفظة التجزئة المصرفية تصل إلى 177 مليار جنيه و«الشركات الكبرى» 1.153 تريليون

◗❙12.4 مليار حجم مساهماتنا فى مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى .. ومنحنا تمويلات تتجاوز 5 مليارات ضمن «السياحة»